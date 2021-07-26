Операционная прибыль Samsung Electronics выросла во втором квартале на 54,26%

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29 июля компания Samsung Electronics опубликовала итоги своей финансовой деятельности за второй квартал текущего года. Благодаря росту производства полупроводников, её операционная прибыль выросла на 54,26% в годовом исчислении, составив 12 трлн 570 млрд вон (10 млрд 926 млн долларов). Это самый высокий показатель за последние 11 кварталов. Объём продаж вырос на 20,21%, составив рекордные 63 трлн 670 млрд вон (55 млрд 345 млн долларов). Показатель второй квартал подряд превышает 60 трлн вон. Объём продаж за первое полугодие достиг рекордной отметки в 128 трлн вон (111 млрд долларов). В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 спрос на полупроводники восстановился, а показатели продаж смартфонов, телевизоров и бытовой техники оказались выше, чем ожидалось. Чистая прибыль выросла на 73,44% до 9 трлн 634,5 млрд вон (8 млрд 374 млн долларов).