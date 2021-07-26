Церемония проводов паралимпийской сборной РК в Токио пройдёт 29 июля

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29 июля в спортивном городке в Ичхоне провинции Кёнгидо состоится торжественная церемония проводов паралимпийской сборной РК на Игры в Токио. В связи с обострением ситуации с COVID-19 мероприятие будет проходить дистанционно в соответствии с требованиями четвёртого уровня социального дистанцирования. Лично присутствовать на церемонии будет лишь ограниченный круг лиц, в том числе, президент Национального паралимпийского комитета РК Чон Чжин Ван и некоторые спортсмены. Остальные спортсмены присоединятся к церемонии по видеосвязи. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале комитета. В составе паралимпийской сборной в общей сложности 158 человек, из них 86 спортсменов, которые поборются за медали в 14 дисциплинах. РК рассчитывает занять 20-е место в общем медальном зачёте (4 золотые медали, 9 серебряных и 21 бронзовая). Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.