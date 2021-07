Photo : YONHAP News

Группа BTS две недели подряд занимает первые три строчки в японском еженедельном чарте стриминга Oricon. Возглавляет рейтинг недавняя песня группы Permission to Dance. Согласно последнему чарту, опубликованному 28 июля, в период с 19 по 25 июля её прослушали примерно 15,6 миллиона раз. На втором месте оказался хит Butter, а третью строчку заняла записанная более года назад песня Dynamite. Также по совокупному числу воспроизведений Ассоциация звукозаписи Японии присвоила статус платинового хита песне Boy With Luv. Песни Idol, Film Out и Butter стали золотыми, а хит I Need You – серебряным.