Минобороны РК: Детали совместных учений с США пока не согласованы

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Представители РК и США пока обсуждают, когда и как проводить ежегодные летние военные учения, которые обычно проводятся в августе. Об этом сообщил 29 июля на брифинге представитель министерства обороны РК Пу Сын Чхан. Ранее источники в минобороны сообщали, что в этом году они начнутся примерно в середине августа и продлятся три недели в виде компьютерно-смоделированных командно-штабных учений без полевой фазы. РК и США провели консультации, в ходе которых подробно обсудили сложившуюся ситуацию, включая быстро распространяющийся коронавирус, поддержание совместной боеготовности, создание условий для передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время и поддержание дипломатических усилий по денуклеаризации и построению мира на Корейском полуострове, - добавил Пу Сын Чхан. Накануне Пентагон отказался раскрывать план будущих учений, отметив лишь, что союзники продолжают поддерживать боеготовность для защиты РК от любой угрозы.