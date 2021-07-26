Пловец Хван Сон У финишировал пятым в финале на 100 метров вольным стилем

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29 июля 18-летний южнокорейский пловец Хван Сон У финишировал пятым в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем среди мужчин на Олимпийских играх в Токио. Этот результат стал лучшим показателем азиатского пловца в данном виде с 1952 года, когда Хироси Судзуки из Японии выиграл серебро. В 1956 году другой японский пловец Ацуси Тани финишировал седьмым. После этого азиатские пловцы даже не выходили в финал олимпийских соревнований на дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Хван Сон У - 47,82 секунды. Золото у Калеба Дрессела из США, который с результатом 47,02 секунды установил олимпийский рекорд. Второе место занял Кайл Чалмерс из Австралии с результатом 47,08 секунды. На третьем месте Климент Колесников из Олимпийского комитета России. Финальный заплыв на 100 метров был вторым финалом для южнокорейского спортсмена на Олимпиаде в Токио. 27 июля он был среди восьми финалистов на дистанции 200 метров вольным стилем, где финишировал седьмым. Тем не менее, это было лучшее олимпийское выступление южнокорейского пловца с тех пор, как Пак Тхэ Хван выиграл серебряные медали в финалах на 200 и 400 метров вольным стилем в 2012 году. В полуфинале на стометровке Хван Сон У установил азиатский рекорд 47,56 секунды.