Глава МИД РК примет участие в виртуальных встречах по линии АСЕАН

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На следующей неделе министр иностранных дел РК Чон Ый Ён примет участие в серии ежегодных встреч, проводимых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В формате видеоконференции будут обсуждаться общие проблемы стран региона, в том числе, борьба с COVID-19 и изменение климата. Чон Ый Ён примет участие во встречах РК – АСЕАН и АСЕАН плюс три, Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН. В своих выступлениях он расскажет о «новой южной политике» Сеула, направленной на углубление связей с АСЕАН, об усилиях южнокорейского правительства в борьбе с пандемией коронавируса и стремлении к установлению прочного мира на Корейском полуострове,- сообщили в южнокорейском МИД. Встречи РК – АСЕАН и АСЕАН плюс три состоятся 3 августа, а на следующий день пройдёт Восточноазиатский саммит с участием крупных региональных держав, включая США, Китай, Японию и Россию. Региональный форум АСЕАН запланирован на 6 августа.