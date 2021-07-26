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Политика

Глава МИД РК примет участие в виртуальных встречах по линии АСЕАН

Write: 2021-07-29 14:11:32Update: 2021-07-29 14:13:45

Глава МИД РК примет участие в виртуальных встречах по линии АСЕАН

Photo : KBS News

На следующей неделе министр иностранных дел РК Чон Ый Ён примет участие в серии ежегодных встреч, проводимых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В формате видеоконференции будут обсуждаться общие проблемы стран региона, в том числе, борьба с COVID-19 и изменение климата. Чон Ый Ён примет участие во встречах РК – АСЕАН и АСЕАН плюс три, Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН. В своих выступлениях он расскажет о «новой южной политике» Сеула, направленной на углубление связей с АСЕАН, об усилиях южнокорейского правительства в борьбе с пандемией коронавируса и стремлении к установлению прочного мира на Корейском полуострове,- сообщили в южнокорейском МИД.  Встречи РК – АСЕАН и АСЕАН плюс три состоятся 3 августа, а на следующий день пройдёт Восточноазиатский саммит с участием крупных региональных держав, включая США, Китай, Японию и Россию. Региональный форум АСЕАН запланирован на 6 августа.
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