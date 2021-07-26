Производительность труда в РК возросла в первом квартале на 7,1%

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Индекс производительности труда в РК за период с января по март текущего года составил 113,7, что на 7,1% больше, чем в первом квартале прошлого года. Как сообщили 29 июля в Корейском центре производительности труда, рост стал возможен благодаря увеличению объёма производства, несмотря на сокращение рабочего времени. Индекс производительности труда вычисляется путём деления объёма произведённой продукции на объём отработанного времени или число рабочих. Чем больше число, тем выше производительность. Произведённая добавленная стоимость увеличилась на 2% в годовом исчислении, поскольку предприятия увеличили инвестиции в производственные мощности, а экспорт вырос. С другой стороны, объем трудозатрат снизился на 4,8%, поскольку пандемия COVID-19 нарушила работу некоторых предприятий. Индекс производительности труда в производственном секторе составил в первом квартале 120,4, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Аналогичный показатель в секторе услуг вырос за тот же период на на 6,5%, составив 114,5.