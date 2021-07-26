В Японии фиксируются до 10 тысяч новых случаев COVID-19 в день

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В Японии растёт число новых случаев COVID-19. За сутки 29 июля там выявили 9.576 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Рекордный показатель был зафиксирован в тот же день в Токио, где проходят Олимпийские игры – 3.177 случаев заражения. Максимум был обновлён в соседних с японской столицей префектурах Тиба, Сайтама и Канагава. Всего с начала пандемии в Японии заразились более 893 тыс. человек, умерли 15.100 человек. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации. По этой причине Олимпиада проходит без зрителей. Распространение вируса по стране ускорилось после появления варианта Дельта, что повысило вероятность наступления пятой волны пандемии. Между тем, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отверг любую возможность прекращения дальнейших соревнований на Олимпийских играх.