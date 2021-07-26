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Гуманитарная поддержка Северной Кореи может способствовать диалогу. Об этом заявил представитель правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, выступая 29 июля на онлайн-семинаре по международным вопросам, который организован Институтом внешней политики и национальной безопасности. Комментируя восстановление межкорейских линий связи, он отметил, что данный шаг поможет восстановить «благотворный цикл», в котором прогресс в приграничных отношениях Юга и Севера будет способствовать развитию связей между Вашингтоном и Пхеньяном. «Сотрудничество в гуманитарной области, готовность к которому выразили РК и США, будет служить интересам всех и может способствовать созданию условий для диалога. Наше правительство изучает, какие конкретные усилия оно может предпринять, и мы тесно консультируемся с американской стороной», - отметил Но Гю Док. Он также подчеркнул важность роли Китая и России, а также сотрудничества с Японией для поддержки стремления Сеула к установлению прочного мира на Корейском полуострове.