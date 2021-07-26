В 2020 году население РК увеличилось на 50 тыс. человек

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Как сообщили 29 июля в Национальном статистическом управлении, по состоянию на 1 ноября 2020 года в РК проживали 51 млн 830 тыс. человек, что на 0,1% или 50 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. Численность южнокорейских граждан увеличилась за тот же период на 0,3%, составив 50 млн 100 тыс. человек. Одновременно число иностранцев, проживающих в стране более трёх месяцев, сократилось на 4,7%, составив 1 млн 700 тыс. человек. Это стало первым спадом числа иностранцев за 30 лет. Численность южнокорейцев увеличилась в результате того, что многие студенты и бизнесмены вернулись на родину из-за пандемии коронавируса. Количество иностранцев сократилось в результате приостановки действия безвизового режима с рядом стран. Если ситуация нормализуется, число проживающих в РК граждан страны продолжит сокращаться, но общая численность населения увеличится ещё больше из-за притока иностранцев.