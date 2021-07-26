Президент РК призывает помочь пострадавшим от пандемии

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Президент РК Мун Чжэ Ин поручил правительству без промедления использовать дополнительный бюджет в размере 34 трлн 900 млрд вон (30 млрд 400 млн долларов), одобренный Национальным собранием на прошлой неделе. Выступая 29 июля на совещании с министрами экономического блока, он подчеркнул необходимость скорейшего оказания финансовой поддержки пострадавшим от пандемии COVID-19. «В нынешней ситуации скорость имеет значение», - отметил глава государства. Он призвал в первую очередь предотвращать увеличение разрыва в доходах за счёт укрепления социальной защиты и поддержки занятости. Напомнив о том, что Международный валютный фонд в начале этой недели повысил прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год с 3,6% до 4,3%, Мун Чжэ Ин, отметил, что это отражает уверенность мирового сообщества в экономической мощи РК и потенциале её жителей. Однако нет гарантии, что страна достигнет в этом году прогнозируемых темпов роста, если ей не удастся сдержать распространение вируса,- добавил он.