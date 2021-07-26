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Экономика

Индексы Корейской биржи растут три сессии подряд

Write: 2021-07-29 17:12:57Update: 2021-07-29 17:15:56

Индексы Корейской биржи растут три сессии подряд

Photo : YONHAP News

Индексы Корейской биржи растут три сессии подряд, поскольку настроения инвесторов улучшаются в связи с ростом корпоративных доходов и заверений Федеральной резервной системы США в том, что их сокращение потребует более активного восстановления экономики после пандемии. Главный индекс Корейской биржи KOSP вырос на 5,79 пункта, или 0,18%, и закрылся на уровне 3.242,65 пункта. Объем торгов был умеренным, составив 682 млн акций на сумму около 9 млрд долларов. Стоимость акций практически не изменилась, благодаря новостям о неожиданных прибылях крупных компаний во втором квартале. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,25%, стоимость акций SK hynix осталась без изменений, акции Naver подешевели на 0,57%, Kakao - подорожали 0,34%. Акции ведущего автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 0,22%. Курс национальной валюты составил 1.146,5 вон за доллар, что на 8,1 воны больше, чем на закрытии предыдущей сессии. 
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