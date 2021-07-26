70% опрошенных южнокорейцев за освобождение главы Samsung

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70% южнокорейцев, опрошенных компаниями Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International и Hankook Research, поддерживают идею условно-досрочного освобождения Ли Чжэ Ёна, фактического главы группы Samsung. Опрос проводился с 26 по 28 июля среди 1.003 взрослых жителей различных регионов страны. По мнению респондентов, Ли Чжэ Ён должен быть освобождён из тюрьмы ради оживления национальной экономики. 22% респондентов высказались против освобождения главы Samsung. Уровень поддержки его условно-досрочного освобождения перевешивает уровень противодействия данному шагу во всех возрастных группах. Как полагают, Ли Чжэ Ён может получить президентскую амнистию или условно-досрочное освобождение ко Дню освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Приговорённый к 2,5 годам тюремного заключения, он имеет право на условно-досрочное освобождение к концу июля после отбытия 60% срока. Между тем, 56% респондентов высказались против специальной амнистии бывших президентов страны Пак Кын Хе и Ли Мён Бака, которые заключены в тюрьму по обвинению в коррупции. За их амнистию высказались 38% опрошенных. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.