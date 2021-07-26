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Спорт

Две женские пары по бадминтону из РК вышли в полуфинал Олимпиады

Write: 2021-07-29 21:01:26Update: 2021-07-29 21:03:04

Две женские пары по бадминтону из РК вышли в полуфинал Олимпиады

Photo : YONHAP News

Южнокорейские спортсмены, принимавшее участие в летних Олимпийских играх в Токио, обеспечили  себе как минимум бронзовую медаль по бадминтону среди женских пар. 29 июля две пары вышли в полуфинал.    Ким Со Ён и Кон Хи Ён одержали победу в четвертьфинале над Маю Мацумото и Вакану Нагахару из Японии со счётом 2:1. Через несколько часов Ли Со Хи и Син Сон Чхан обыграли Селену Пик и Шерил Сейнен из Нидерландов со счётом 2: 0. Ли Со Хи и Син Сын Чхан встретятся 31 июля в полуфинале с индонезийским тандемом Грейсиа Поли и Апрляни Рахаю. Соперницами Ким Со Ён и Кон Хи Ён станут Чен Цинчэн и Цзя Ифань из Китая. Поскольку две южнокорейские пары находятся по разные стороны сетки, они могут встретиться в матче за золото или бронзу. Южнокорейские бадминтонистки не выигрывали золото в женском парном разряде на Олимпийских играх с 1992 года. 
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