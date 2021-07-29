29 июля у спортсменов из РК серебряная медаль на Олимпиаде в Токио

Photo : YONHAP News

19 июля в копилке южнокорейской команды, которая принимает участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, появилась ещё одна серебряная медаль. Её обладателем стал 28-летний дзюдоист Чо Гу Хам. В финале соревнований в мужской весовой категории до 100 кг он уступил Аарону Вольфу из Японии. Бронзовые медали у Жорже Фонсеки из Португалии и Нияза Ильясова из Олимпийского комитета России. У южнокорейской олимпийской сборной сейчас 12 медалей – 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. В тот же день Женская сборная РК по волейболу обыграла команду Доминиканской Республики со счётом 3:2. Тем самым южнокорейские волейболистки укрепили надежды на выход в плей-офф. На 31 июля запланирован матч с командой Японии, а 2 августа состоится финальный групповой матч против команды Сербии. 18-летний южнокорейский пловец Хван Сон У финишировал пятым в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем среди мужчин на Олимпийских играх в Токио. Этот результат стал лучшим показателем азиатского пловца в данном виде с 1952 года, когда Хироси Судзуки из Японии выиграл серебро. В 1956 году другой японский пловец Ацуси Тани финишировал седьмым. После этого азиатские пловцы даже не выходили в финал олимпийских соревнований на дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Хван Сон У - 47,82 секунды. Золото у Калеба Дрессела из США, который с результатом 47,02 секунды установил олимпийский рекорд. Второе место занял Кайл Чалмерс из Австралии с результатом 47,08 секунды. На третьем месте Климент Колесников из Олимпийского комитета России. Две южнокорейские пары по бадминтону вышли в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль. Ким Со Ён и Кон Хи Ён одержали победу в четвертьфинале над Маю Мацумото и Вакану Нагахару из Японии со счётом 2:1. Через несколько часов Ли Со Хи и Син Сон Чхан обыграли Селену Пик и Шерил Сейнен из Нидерландов со счётом 2: 0. Поскольку две южнокорейские пары находятся по разные стороны сетки, они могут встретиться в матче за золото или бронзу.