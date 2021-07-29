24 дня подряд в РК более тысячи новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 июля в стране зарегистрированы 1.710 новых случаев COVID-19. Это немного больше, чем накануне, но меньше рекордных 1.896 случаев, зарегистрированных 27 июля. Более тысячи новых случаев инфекции фиксируются 24 дня подряд. Органы здравоохранения полагают, что четвёртая волна пандемии, которая ещё не достигла своего пика, является более серьёзной, чем предыдущие три, из-за роста числа бессимптомных пациентов и активизации поездок жителей страны по регионам в сезон летних отпусков. Органы здравоохранения заявили, что меры социального дистанцирования могут быть ужесточены в том случае, если эпидемическая ситуация в ближайшее время не улучшится. Общее число заболевших с начала пандемии – 196.806 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 2.089 человек. Коэффициент смертности 1,06%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 18 млн 730 тыс. человек, или 36% населения страны. 7 млн 61 тыс. человек, или 13,6% населения, вакцинированы полностью. 30 июля должен быть объявлен план вакцинации 17 млн жителей РК возрасте 18-49 лет.