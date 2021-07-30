В июне в РК отмечен рост промышленного производства и розничных продаж

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Промышленное производство и розничные продажи в РК увеличились в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Это является признаком того, что отечественная экономика идёт по пути восстановления. Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 30 июля, промышленное производство в июне выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост в годовом исчислении составил 6,7%. Объём производства в обрабатывающей промышленности вырос в июне на 2,3% по сравнению с маем, благодаря росту потребности в полупроводниках и автомобилях. Объём предоставленных услуг вырос за тот же период на 1,6%. Розничные продажи, которые являются показателем частных расходов, выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Поскольку июньские данные не отражают последствий последнего всплеска случаев заражения COVID-19, ожидается, что экономические показатели за июль ухудшатся.