Представители РК и США обсудили вопросы мира в регионе

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Заместители глав внешнеполитических ведомств РК и США, а также представители двух стран на переговорах по северокорейской ядерной проблеме обсудили 29 июля по телефону двусторонние и региональные проблемы. Замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон беседовал с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман, а представитель правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док – с представителем правительства США по Северной Корее Соном Кимом. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. Южнокорейская сторона подтвердила готовность к диалогу с Северной Кореей после восстановления межкорейских линий связи. США приветствовали восстановление линий связи, подтвердив поддержку межкорейского диалога. Стороны договорились продолжать тесное общение по решению проблем Корейского полуострова.