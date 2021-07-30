Банк Кореи: В 2020 году северокорейская экономика сократилась на 4,5%

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В 2020 году северокорейская экономика сократилась на 4,5% в годовом исчислении, поскольку из-за пандемии COVID-19 Пхеньян закрыл свои границы и фактически свернул внешнюю торговлю. Об этом говорится в отчёте Банка Кореи, опубликованном 30 июля. В документе отмечается также, что северокорейская экономика, которая пострадала от санкций ООН, в 2019 году выросла на 0,4%, но в 2018 году она сократилась на 4,1%, а в 2017 году – на 3,5%. В ежегодном отчёте Банка Кореи, который основан на данных южнокорейских учреждений, специализирующихся на Северной Корее, также говорится, что внешняя торговля Севера составила в прошлом году 860 млн долларов. Данный показатель сократился на 73,4% по сравнению с предыдущим годом, поскольку обмен товарами с Китаем, который является крупнейшим торговым партнёром Северной Кореи, был ограничен из-за пандемии. Северокорейский экспорт составил в 2020 году 90 млн долларов, что на 67,9% меньше, чем год назад. Импорт в прошлом году составил 770 млн долларов, сократившись за тот же период на 73,9%. Номинальный валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи в 2020 году составил 30 млрд 100 млн долларов. Это эквивалентно 1,8% южнокорейского показателя. ВНД на душу населения Северной Кореи составил в прошлом году 1.200 долларов, что эквивалентно 3,7% ВНД на душу населения РК.