Индексы Корейской биржи понизились более чем на 1% из-за неопределённости в Китае

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30 июля главный индекс Корейской биржи KOSPI упал на 40,33 пункта, или 1,24%, составив по итогам торгов 3.202,32 пункта. Эта цифра является самым большим дневным падением индекса с 13 мая. Объём торгов был умеренным и составил около 677 млн акций на сумму 11 млрд долларов. Стоимость акций понизилась к концу торгов на фоне снижения на азиатских фондовых рынках, включая Гонконг, Китай и Японию. Рост продаж акций спровоцировали попытки властей Китая провести реструктуризацию технологических компаний и рынка недвижимости. По мнению экспертов, пока ситуация в Китае остаётся нерешённой, инвесторы могут выводить свои деньги с развивающихся финансовых рынков. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,63%, SK hynix – на 1,32%, Hyundai Motor - на 1,8%, Naver - на 1,37%. Курс национальной валюты составил 1.150,3 воны за доллар, что на 3,8 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.