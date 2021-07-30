30 июля у спортсменов РК золотая, серебряная и бронзовая медали на Олимпиаде в Токио

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30 июля южнокорейские спортсмены, принимающие участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, положили в копилку своей сборной по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. В финале соревнований по стрельбе из лука в женском индивидуальном зачёте южнокорейская лучница Ан Сан одержала победу над Еленой Осиповой из Олимпийского комитета России со счётом 6-5. Бронзовая медаль у Лучиллы Боари из Италии, которая в матче за третье место обыграла Макензи Браун из США. Ранее в тот же день 24-летняя спортсменка Ким Мин Чжон завоевала серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 метров в женском зачёте, уступив Виталине Бацарашкиной из Олимпийского комитета России. Бронзовая медаль у Сяо Цзаруйсюань из Китая. В матче за третье место в мужском групповом турнире по фехтованию на шпагах южнокорейская команда в составе Пак Сан Ёна, Квон Ён Чжуна, Ма Сэ Гона и Сон Чжэ Хо одержала победу над командой Китая. У южнокорейской олимпийской сборной 15 медалей – 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых. 25-летний южнокорейский спортсмен У Сан Хёк вышел в финал соревнований по прыжкам в высоту. В квалификации во второй попытке он преодолел высоту 2 м 28 см. Финальные соревнования состоятся 1 августа. Последним южнокорейским спортсменом, вышедшим в олимпийский финал в данной дисциплине, был Ли Чжин Тхэк. Это произошло 25 лет назад, в 1996 году в Атланте. Он занял тогда восьмое место в финале.