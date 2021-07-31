31 июля у спортсменов РК бронза на Олимпиаде в Токио

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31 июля в Токио женская сборная РК по фехтованию на саблях, в составе которой Ким Чжи Ён, Со Чжи Ён, Юн Чжи Су, в поединке за бронзу одержала победу со счётом 45-42 над командой Италии. В её составе Микела Баттистон, Ирене Векки, Росселла Грегорио. В четвертьфинале олимпийского турнира в командном первенстве южнокорейские саблистки обыграли венгерок со счётом 45-40. В полуфинале они уступили спортсменкам Олимпийского комитета России Софье Великой, Софье Поздняковой и Ольге Никитиной со счётом 45-26. Между тем, в этот день в матче олимпийского турнира по бейсболу в группе B сборная РК уступила команде США со счётом 2-4. Игра была напряжённой. Южнокорейская команда начала бодро, заработав очко в первом иннинге. Но затем инициативу перехватили американские бейсболисты. Помимо этого, в 1/4 финала олимпийского турнира по футболу в Йокогаме сборная РК уступила команде Мексики со счётом 3-6. На групповом этапе обе команды показали высокую результативность. Поэтому игра была непростой. Эта была последняя встреча четвертьфинала. В копилке южнокорейских спортсменов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио 16 медалей – 5 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых.