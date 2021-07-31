1 августа у спортсменов РК бронзовая медаль на Олимпиаде в Токио

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1 августа в копилке южнокорейской сборной, принимающей участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, появилась ещё одна бронзовая медаль. Её завоевала 19-летняя гимнастка Ё Со Чжон. В финале женских соревнований в опорном прыжке она набрала 14.733 балла. Золото у Ребеки Андрадэ из Бразилии, серебро у Микайлы Скиннер из США. Ё Со Чжон стала первой южнокорейской спортсменкой-обладательницей олимпийской медали в спортивной гимнастике. У южнокорейской олимпийской сборной 17 медалей – 5 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых. В финале соревнований по прыжкам в высоту 25-летний спортсмен У Сан Хёк занял четвёртое место. Преодолев высоту 2 м 35 см, он установил национальный рекорд. Южнокорейские спортсмены не выходили в финал олимпийских соревнований по прыжкам в высоту 25 лет. В тот же день в матче олимпийского турнира по бейсболу в группе B сборная РК уступила команде США со счётом 2-4. В первом раунде олимпийского чемпионата по бейсболу команда РК одержала победу над командой Доминиканской Республики со счётом 4:3. 2 августа южнокорейские бейсболисты встретится во втором раунде с командой Израиля.