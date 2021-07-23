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Японский дипломат отозван на родину после оскорбительных высказываний о президенте РК

Write: 2021-08-02 10:49:44Update: 2021-08-02 19:16:46

Photo : YONHAP News

Старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома отозван на родину после того, как его оскорбительные высказывания о президенте РК Мун Чжэ Ине вызвали критику в обеих странах. 1 августа японская газета «Никкей симбун» сообщила, что Хирохиса Сома возвращается на родину по истечении срока работы. Он занимал должность старшего советника-посланника более двух лет, хотя срок работы в этой должности составляет два года,- уточняет газета. Представитель министерства иностранных дел РК подтвердил информацию об отзыве Хирохисы Сомы. «По данному вопросу японское правительство должно предоставить дополнительные данные», - добавил он, не приведя  подробностей. Сома пока остаётся в РК, но, как ожидается, скоро вернётся в Японию. Его высказывания усилили напряжённость в отношениях между Сеулом и Токио, обострив проблемы принудительного труда, сексуального рабства в период Второй мировой войны, а также экспортных ограничений. Сложившаяся ситуация стала одной из причин решения президента РК не присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
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