Южнокорейский экспорт составил в июле 55,4 млрд долларов

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 августа, сумма южнокорейского экспорта составила в июле этого года 55 млрд 400 млн долларов. Это на 29,6% больше по сравнению тем же периодом прошлого года. Рост фиксируется девятый месяц подряд, благодаря восстановлению мировой экономики. Июльский объём зарубежных поставок стал самым высоким с тех пор, как РК начала собирать соответствующие данные в 1956 году. Экспорт за первые семь месяцев года составил 358 млрд 700 млн долларов, что также стало новым рекордом. Зарубежные продажи полупроводников составили в июле 11 млрд долларов, увеличившись на 39,6% в годовом исчислении. Экспорт автомобилей достиг 4 млрд 100 млн долларов, увеличившись за тот же период на 26,4%. Поставки продукции нефтехимической промышленности возросли на 60%, аккумуляторных батарей - на 30%, продукции медицинской промышленности - на 27,2%. Экспорт в Китай возрос на 15,7%, в США - на 32%, в Евросоюз – на 44%. Импорт вырос на 38,2% в годовом исчислении до 53 млрд 600 млн долларов, в результате чего профицит торгового баланса составил 1 млрд 800 млн долларов.