1 августа в РК 1.219 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 августа в стране зарегистрированы 1.219 новых случаев COVID-19. Это существенно меньше, чем 1.539 случаев, зарегистрированных 31 июля, 1.442 случая 1 августа. Однако сокращение связано исключительно с уменьшением объёмов тестирования на вирус в выходные дни. Более тысячи новых случаев инфекции фиксируются ежедневно, начиная с 7 июля. Органы здравоохранения предупреждают о дальнейшем ужесточении мер социального дистанцирования, если эпидемическая ситуация в ближайшее время не улучшится. Общее число заболевших с начала пандемии – 201.002 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.099 человек. Коэффициент смертности 1,04%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 19 млн 472 тыс. человек, или 37,5% населения страны. 7 млн 146 тыс. человек, или 13,8% населения, вакцинированы полностью. С 26 августа по 30 сентября пройдёт первичная вакцинация препаратами Pfizer и Moderna около 18 млн человек в возрасте 18-49 лет.