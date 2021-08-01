Минобороны РК: Решение о совместных военных манёврах с США пока не принято

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РК и США пока не решили, когда и как проводить ежегодные летние совместные учения. Об этом заявил 2 августа на брифинге представитель министерства обороны РК полковник Пу Сын Чхан. Он добавил, что Сеул и Вашингтон «проводят тесные консультации с учётом меняющейся ситуации», включая такие факторы как быстро распространяющийся коронавирус, поддержание совместной боеготовности, создание условий для передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время и поддержание дипломатических усилий по построению мира на Корейском полуострове. 30 июля министры обороны РК и США Со Ук и Ллойд Остин в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность поддержанию постоянной боеготовности. В ответ на вопрос о том, планирует ли Сеул предложить Пхеньяну переговоры по военным вопросам, Пу Сын Чхан сказал, что у южнокорейской стороны нет таких планов.