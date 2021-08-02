65% новых случаев COVID-19 – доля столичного региона

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 августа в стране зарегистрированы 1.219 новых случаев COVID-19. При этом 749 заражённых или 65% всех новых случаев инфекции выявлены в столичном регионе, в том числе, 362 в Сеуле, 328 в провинции Кёнгидо и 59 в Инчхоне. Сокращение числа новых случаев инфекции по сравнению с предыдущими днями связано исключительно с уменьшением объёмов тестирования на вирус в выходные дни. Более тысячи новых случаев инфекции фиксируются ежедневно, начиная с 7 июля. Органы здравоохранения предупреждают о дальнейшем ужесточении мер социального дистанцирования, если эпидемическая ситуация в ближайшее время не улучшится. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 19 млн 472 тыс. человек, или 37,5% населения страны. 7 млн 146 тыс. человек, или 13,8% населения, вакцинированы полностью. С 26 августа по 30 сентября пройдёт первичная вакцинация препаратами Pfizer и Moderna около 18 млн человек в возрасте 18-49 лет. Жители страны в возрасте от 60 до 74 лет, которые не были привиты в первом полугодии, могут записаться на вакцинацию до конца августа. В период с 5 августа по 3 сентября их будут прививать вакциной AstraZeneca. 600 тыс. человек в возрасте старше 75 могут привиться в любое время. Правительство в очередной раз призвало жителей страны пройти вакцинацию. Как сообщила начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён, выступая 2 августа на брифинге, только 3% из 35 тыс. заражённых COVID-19 в мае и июне, были привиты одной дозой вакцины, а всего лишь 0,3% заболевших были вакцинированы полностью. Остальные 96,7% заболевших не были вакцинированы.