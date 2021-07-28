Рост потребительских цен в РК в июле составил 2,6%

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Рост потребительских цен в РК четыре месяца подряд превышает 2% из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты. По данным Национального статистического управления, опубликованным 3 августа, потребительские цены в июле выросли на 2,6% в годовом исчислении. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,2%. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам экспертов, превышение целевого показателя инфляции в 2% - временное явление, и годовая инфляция останется ниже этого уровня. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли в июле на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на куриные яйца увеличились за тот же период на 57%, хотя с апреля не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа. Нефтепродукты подорожали на 19,7%. Цены на жильё выросли на 1,4%, что стало самым быстрым ростом в годовом исчислении с ноября 2017 года. Предметы первой необходимости, включая продукты питания, одежду и жилье, подорожали на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым быстрым приростом почти за четыре года. Банк Кореи пересмотрел свой прогноз инфляции на 2021 год с 1,3% до 1,8%.