Глава МИД РК принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён принимает участие в серии ежегодных встреч, проводимых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В период с 3 по 6 августа в формате видеоконференции обсуждаются общие проблемы стран региона, в том числе, борьба с COVID-19 и изменение климата. Чон Ый Ён примет участие во встречах РК – АСЕАН и АСЕАН плюс три, Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН. В своих выступлениях он расскажет о «новой южной политике» Сеула, направленной на углубление связей с АСЕАН, об усилиях южнокорейского правительства в борьбе с пандемией коронавируса и стремлении к установлению прочного мира на Корейском полуострове. Встречи РК – АСЕАН и АСЕАН плюс три проходят 3 августа, на 4 августа запланирован Восточноазиатский саммит с участием крупных региональных держав, включая США, Китай, Японию и Россию. Региональный форум АСЕАН состоится 6 августа.