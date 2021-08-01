Южнокорейские бейсболисты сыграют в полуфинале Олимпиады с командой Японии

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4 августа южнокорейские бейсболисты сыграют в полуфинальном матче на Олимпиаде в Токио с командой Японии. Участники полуфинала определились после того, как во втором туре сборная РК одержала победу над командой Израиля со счётом 11:1, а японские бейсболисты переиграли команду США со счётом 7:6. Теоретически команды РК и Японии могут встретиться также и в матче за золотую медаль. В тот же день южнокорейская женская гандбольная команда встретится в четвертьфинале олимпийского турнира с командой Швеции. Гандболистки из РК вышли в четвертьфинал, заняв четвёртое место в группе А с одной победой, одной ничьёй и тремя поражениями. Шведская команда выиграла в группе B с тремя победами, одной ничьёй и одним поражением. В четвертьфинале олимпийского турнира по волейболу южнокорейские волейболистки сыграют с командой Турции. Команда РК вышла в четвертьфинал, заняв третье место в группе A. Команда Турции заняла третье место в группе B.