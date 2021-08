Группа BTS возглавляет Billboard Hot 100 десять недель подряд

Photo : YONHAP News

Песни южнокорейской супергруппы BTS десятую неделю подряд занимают первое место в чарте синглов Billboard Hot 100. Её хит Butter возглавляет чарт в общей сложности девятую неделю. Он находился на первом месте семь недель подряд, затем на неделю уступил его последнему синглу группы Permission to Dance, и вторую неделю вновь находится на вершине чарта. Песня Permission to Dance на прошлой неделе опустилась на седьмое, а на этой неделе на девятое место. BTS стала первой группой, которая заменила на первом месте одну свою песню другой, а затем вернула предыдущую песню обратно. Южнокорейской группе потребовалось 10 месяцев и 2 недели, чтобы пять хитов - Dynamite, Life Goes On, Butter, Permission to Dance и ремикс песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685 под названием Savage Love - заняли первое место в чарте. По этому показателю они уступают лишь Майклу Джексону, который сделал это за 9 месяцев и 2 недели в 1987-88 годах. Песня Butter заняла первое место по продолжительности нахождения на первом месте в Billboard Hot 100 с начала 2021 года. Предыдущий восьминедельный рекорд принадлежал песне Drivers License американской звезды Оливии Родриго.