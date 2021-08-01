Глава правящей партии настаивает на проведении совместных манёвров в соответствии с планом

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Председатель правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль считает необходимым проведение совместных южнокорейско-американских летних военных учений в соответствии с планом. «Предстоящие учения не включают полевой этап, являясь командно-штабными, и они проводятся в формате компьютерного моделирования», - заявил Сон Ён Гиль, выступая 2 августа на заседании высшего совета партии. Он подчеркнул, что учения необходимы для проверки оперативного потенциала южнокорейских вооружённых сил, являясь важным этапом на пути к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Между тем, в правящей партии звучат требования отложить учения в свете продолжающихся усилий между Сеулом и Вашингтоном по возобновлению находящихся в тупике переговоров с Северной Кореей. Пхеньян выступает против любых учений, которые проводятся на Юге, называя их «репетицией вторжения на Север».