Совокупный грузооборот аэропорта Инчхон превысил 50 млн тонн

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Международный аэропорт Инчхон, принятый в эксплуатацию 20 лет назад, обработал за это время более 50 млн тонн грузов. Как сообщила 3 августа компания-оператор аэропорта, 50-миллионный рубеж был преодолён, когда самолёт компании Korean Air вылетел в Атланту, имея на борту 70 тонн груза. Совокупный грузооборот аэропорта превысил 10 млн тонн в 2006 году, 20 млн тонн - в 2010 году, 30 млн тонн - в 2014 году и 40 млн тонн - в 2018 году. Стоимость товаров, экспортированных и импортированных через международный аэропорт Инчхон за последние два десятилетия, оценивается в 15 трлн долларов, что примерно в девять раз превышает валовой внутренний продукт РК в 2020 году. Экспортно-импортные операции в аэропорту составили почти 34% общего объёма внешней торговли страны в прошлом году. Несмотря на пандемию коронавируса, грузооборот аэропорта Инчхон в первой половине текущего года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн 620 тыс. тонн. Ожидается, что показатель по итогам года превысит 3 млн тонн впервые с момента открытия аэропорта.