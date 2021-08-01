Замглавы МИД РК посетит Иран

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Первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон посетит с визитом Иран,- сообщили 3 августа во внешнеполитическом ведомстве. 5 августа Чхве Чжон Гон будет присутствовать на инаугурации нового президента страны Эбрахима Раиси, который победил на выборах, прошедших в июне. Замглавы южнокорейского МИД встретится также со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Будут обсуждаться двусторонние отношения и сотрудничество на международной арене. Ожидается, что визит Чхве Чжон Гона в Иран послужит возможностью укрепить отношения между Сеулом и Тегераном после прихода к власти администрации Раиси, - говорится в сообщении МИД РК. В январе этого года Чхве Чжон Гон побывал в Иране, где провёл переговоры об освобождении южнокорейского нефтяного танкера и его экипажа, которые были захвачены Корпусом стражей исламской революции Ирана по обвинениям в загрязнении окружающей среды.