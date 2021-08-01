Премьер-министр РК призывает жителей страны проводить летние отпуска дома

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Хотя рост числа новых случаев COVID-19 в столичном регионе немного замедлился, ситуация в других регионах страны продолжает ухудшаться. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 3 августа на еженедельном заседании правительства. Он поручил государственным органам активизировать проверки соблюдения правил социального дистанцирования на местах, подчеркнув, эта неделя имеет особую важность в попытках остановить четвёртую волну пандемии. Глава правительства призвал жителей страны проводить летние отпуска дома, отметив, что, несмотря на призывы карантинных властей, в местах отдыха не все соблюдают масочный режим, некоторые рестораны не закрываются в установленное время, а у бассейнов проводятся частные вечеринки. Ким Бу Гём подчеркнул важность соблюдения масочного режима, напомнив, что его соблюдают в странах с высоким уровнем вакцинации.