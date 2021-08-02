В РК подтверждены первые случаи варианта коронавируса «Дельта плюс»

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в стране подтверждены первые два случая варианта коронавируса «Дельта-плюс». Согласно выводам специалистов, он является более заразным, чем вариант вируса Дельта, легче связывается с рецепторами клеток лёгких и устойчив перед моноклональными антителами. Беспокойство экспертов вызывает то, что вариант «Дельта плюс» может быть более устойчив к вакцинам. Если эти опасения подтвердятся, то пандемия фактически начнётся заново. В одном случае вирус обнаружен у мужчины, который никогда не был за границей. Между тем, за сутки 2 августа на территории РК зарегистрированы 1.202 новых случая COVID-19. Снижение числа инфицированных по сравнению с прошлой неделей медики связывают исключительно с сокращением числа тестов на вирус в выходные дни, и во второй половине недели оно увеличится. Органы здравоохранения обеспокоены тем, что четвёртую волну пандемии пока не удаётся поставить под контроль. Если число новых случаев инфекции не удастся сократить, меры социального дистанцирования могут быть ужесточены. В связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионах правительство призывает жителей страны проводить летние отпуска дома. По состоянию на утро 3 августа, одной дозой вакцин привиты более 20 млн человек, или 39% населения страны. 7 млн 216 тыс. человек вакцинированы полностью. По результатам опроса, проведённого агентством Korea Research по поручению министерства здравоохранения и социального обеспечения с 27 по 29 июля, 84% респондентов поддерживают введение в столичном регионе четвёртого уровня социального дистанцирования. 20,5% опрошенных считают необходимым сохранить его до конца августа, 25,1% - до конца сентября, 20,3% - до конца ноября.