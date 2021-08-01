КНДР на последнем месте в мире по свободе выражения мнений

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Северная Корея заняла последнее место в мировом рейтинге свободы выражения мнений, став единственной страной, которой эксперты британской правозащитной организации Article 19 дали ноль баллов из ста возможных. Были проанализированы в общей сложности 162 страны. Сирия, Туркменистан и Эритрея набрали по одному баллу, а Китай - два. Составители рейтинга рассматривают свободу, которой пользуются журналисты и рядовые граждане в анализируемых странах. В частности, рассматривается способность свободно выражать своё мнение, участвовать в протестах и привлекать к ответственности государственных чиновников. В этом году эксперты проанализировали, как мировые лидеры использовали пандемию COVID-19 в качестве предлога для ограничения свободы выражения мнений людей. РК получила 83 балла, заняв 31-е место. Лидерами рейтинга оказались Дания, Швейцария и Норвегия.