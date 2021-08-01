Photo : YONHAP News

23-летний спортсмен У Ха Рам занял четвёртое место в финале соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин, набрав по сумме шести прыжков 481,85 балла. Хотя ему и не удалось завоевать медаль, он показал лучший результат за всю историю участия южнокорейских спортсменов в олимпийских соревнованиях по этой дисциплине. Золотая медаль у Се Сыи из Китая, серебряная – у его соотечественника Ван Цзунюаня, бронзовая - у Джека Ло из Великобритании. Южнокорейские спортсмены участвуют в соревнованиях по прыжкам в воду, начиная с Олимпийских игр 1960 года в Риме, но не смогли выиграть ни одной медали. На Олимпийских играх 2016 года У Ха Рам вышел в финал соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки и финишировал 11-м. На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванчжу в 2019 году он занял четвёртое место.