Глава МИД РК познакомил коллег из стран АСЕАН с ситуацией на Корейском полуострове

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён познакомил коллег из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с ситуацией на Корейском полуострове, признаки улучшения которой наметились после того, как Юг и Север восстановили линии связи. Выступая на встрече РК-АСЕАН, которая состоялась 3 августа в формате видеоконференции, он призвал её участников оказывать помощь Сеулу в борьбе за полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установление прочного мира в регионе путём диалога. Главы МИД стран АСЕАН приветствовали возобновление межкорейских линий связи, выразив поддержку межкорейскому диалогу, взаимодействию и сотрудничеству. Коснувшись проблем, вызванных пандемией COVID-19, Чон Ый Ён отметил, что она усугубляет неравенство между странами, а также внутри стран, одновременно подрывая глобальную и региональную стабильность. Глава южнокорейского МИД призвал своих коллег объединиться в борьбе с пандемией, а также поддержать усилия Сеула в реализации «новой южной политики», которая служит «прочной платформой» для углубления партнёрства РК и стран АСЕАН. Позднее в тот же день Чон Ый Ён принял участие во встрече АСЕАН плюс три. На 4 августа запланирован Восточноазиатский саммит с участием крупных региональных держав, включая США, Китай, Японию и Россию. Региональный форум АСЕАН состоится 6 августа.