Спортсмен из РК занял четвёртое место в финале соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина

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23-летний спортсмен У Ха Рам занял четвёртое место в финале соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин, набрав по сумме шести прыжков 481,85 балла. Хотя ему и не удалось завоевать медаль, он показал лучший результат за всю историю участия южнокорейских спортсменов в олимпийских соревнованиях по этой дисциплине. Золотая медаль у Се Сыи из Китая, серебряная – у его соотечественника Ван Цзунюаня, бронзовая - у Джека Ло из Великобритании. 4 августа южнокорейские бейсболисты сыграют в полуфинальном матче на Олимпиаде в Токио с командой Японии. Участники полуфинала определились после того, как во втором туре сборная РК одержала победу над командой Израиля со счётом 11:1, а японские бейсболисты переиграли команду США со счётом 7:6. В тот же день южнокорейская женская гандбольная команда встретится в четвертьфинале олимпийского турнира с командой Швеции. Гандболистки из РК вышли в четвертьфинал, заняв четвёртое место в группе А с одной победой, одной ничьёй и тремя поражениями. Шведская команда выиграла в группе B с тремя победами, одной ничьёй и одним поражением. В четвертьфинале олимпийского турнира по волейболу южнокорейские волейболистки сыграют с командой Турции. Команда РК вышла в четвертьфинал, заняв третье место в группе A. Команда Турции заняла третье место в группе B. По итогам турнира по тяжёлой атлетике среди мужчин в весовой категории до 109 кг южнокорейский спортсмен Чин Юн Сон занял шестое место. Его итоговый результат – 400 кг. Чемпионом с олимпийским рекордом стал представитель Узбекистана Акбар Джураев (430), серебро у армянина Симона Мартиросяна (423). Бронзовую медаль завоевал латвиец Артурс Плесниекс (410). У южнокорейской олимпийской сборной по–прежнему 19 медалей – 6 золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых.