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В мире

Пентагон: РК и США тесно сотрудничают по вопросу военных учений

Write: 2021-08-04 09:52:04Update: 2021-08-04 09:53:08

Пентагон: РК и США тесно сотрудничают по вопросу военных учений

Photo : YONHAP News

Все решения касательно совместных южнокорейско-американских военных учений будут приниматься только в тесном сотрудничестве с правительством РК. Об этом на брифинге 3 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Он также отметил, что со стороны РК не поступало запроса о приостановке совместных учений. Ранее, 1 августа заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон сделала заявление, в котором фактически указала на необходимость отмены совместных учений РК и США. В этой связи Джон Кирби подчеркнул неизменность позиции о тесном сотрудничестве с РК по вопросу противодействия существующим угрозам и сохранения боеготовности через проведение учений на Корейском полуострове. Он добавил, что США остаются верными обязательству по обеспечению защиты Корейского полуострова от различных угроз. 
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