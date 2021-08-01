35% жителей Сеула - представители поколения MZ

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Около 35% жителей Сеула относятся к поколению MZ. Об этом говорится в докладе администрации Сеула, представленном 4 августа. По состоянию на прошлый год 23,9% жителей столицы приходилось на поколение M, представители которого родились в период с 1980 по 1994 год. 11,6% - это поколение Z, к которому относят родившихся в период с 1995 по 2004 год. Между тем, выяснилось, что представители данной группы MZ относятся к перспективам повышения социального статуса более негативно, чем 5 лет назад. Они также более склонны к смене работы и ценят свободное время больше, чем доход. Помимо этого, поколение MZ не согласно с утверждением об обязательности брака и рождения детей. В прошлом году уровень участия представителей данной группы населения в экономической деятельности составил 67,2%. Для сравнения, у поколения бэби-бумеров, родившихся с 1955 по 1963 год, отметка оставила – 66,3%. 36,1% представителей MZ являются офисными работниками, 22,9% - студентами, а 11,3% - работниками сферы услуг.