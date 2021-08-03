В РК вновь более 1.700 новых случаев COVID-19 в сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 августа в стране зарегистрированы 1.725 новых случаев COVID-19. Органы здравоохранения обеспокоены тем, что, несмотря на активную вакцинацию, четвёртую волну пандемии пока не удаётся поставить под контроль. Особое беспокойство вызывает рост числа случаев варианта вируса Дельта и появление его более заразной разновидности «Дельта плюс». Суточный прирост количества инфицированных превышает тысячу человек уже почти месяц, с 7 июля. Общее число заболевших с начала пандемии – 203.926 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.106 человек. Коэффициент смертности 1,03%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 20 млн 169 тыс. человек, или 38,9% населения страны. 7 млн 289 тыс. человек, или 14% населения, вакцинированы полностью. Зарегистрированы в общей сложности 121.565 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 95,1% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 439 вакцинированных умерли, но прямая связь между действием вакцин и смертью доказана лишь в одном случае.