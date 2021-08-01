США не признают КНДР ядерной державой

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США никогда не признают КНДР ядерной державой, несмотря на амбиции Пхеньяна по этому поводу. Об этом 3 августа в ходе онлайн-семинара, организованного фондом Washington Times, сообщил сотрудник Национального совета по разведке США, эксперт по северокорейским проблемам Сидни Сейлер. Он отметил, что признание за Севером статуса страны, обладающей ядерным оружием, противоречит интересам союза между РК и США. Это также идёт вразрез с принципом нераспространения и может стать сигналом для стран, рассматривающих возможность получения ядерного оружия. Сейлер заявил, что США предлагали КНДР различные механизмы для улучшения двусторонних отношений и сохранения северокорейского политического режима, но Пхеньян ими не воспользовался. По его словам, провал саммита США и КНДР в Ханое в 2019 году можно расценивать, как «отсутствие у КНДР желания идти по пути денуклеаризации». Он также указал на отсутствие каких-либо гарантий того, что система КНДР сможет справиться с вызовами для политической и экономической систем страны, к которым может привести поток информации извне.