Продажи импортных автомобилей выросли в июле на 23%

Photo : YONHAP News

В июле в РК зарегистрировано в общей сложности 24.389 новых импортных автомобилей, что на 23% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 4 августа в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей. Тремя самыми продаваемыми моделями в прошлом месяце были седаны Mercedes-Benz E 250, E220d 4MATIC и Lexus ES300h. Три германских производителя - Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz - продали в общей сложности 17.377 автомобилей, что на 30% больше, чем в июле прошлого года. Три японских автопроизводителя - Honda, Toyota и Lexus – увеличили продажи за тот же период на 27%. За период с января по июль производители импортных автомобилей продали в РК в общей сложности 172.146 автомобилей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На импортные марки в июне приходилось 19,04% южнокорейского рынка легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Информация за июль будет доступна в следующем месяце.