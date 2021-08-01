В РК высокий уровень подвижности населения

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В РК, несмотря на ужесточение режима социального дистанцирования, наблюдается повышение уровня передвижения населения по стране. На это указывают данные отчёта, представленного Центральным штабом чрезвычайных ситуаций 4 августа. Он составлен на основе статистических данных о перемещении пользователей мобильных телефонов. В отчете говорится, что с 26 июля по 1 августа активность передвижений по стране повысилась на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. В столичном регионе данный показатель увеличился на 0,8%, а в остальных регионах на 6,4%. Отмечается, что такое повышение связано с отпускным сезоном. В этих условиях власти призывают соблюдать правила противоэпидемического режима и минимизировать поездки, связанные с отдыхом. Рекомендуется по возможности избегать многолюдные места, а при появлении симптомов заболевания незамедлительно пройти обследование.