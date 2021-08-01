Решение о дальнейших мерах социального дистанцирования будет принято 6 августа

Photo : YONHAP News

6 августа правительство страны примет решение о том, будет ли продлено действие четвёртого уровня социального дистанцирования в столичном регионе и третьего уровня в остальных регионах. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 4 августа на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он поручил правительству и местным органам власти тщательно проанализировать ситуацию, подготовив рекомендации. Органы здравоохранения настаивают на сохранении нынешних мер, учитывая то, что число новых случаев COVID-19 не уменьшается, несмотря на вакцинацию. Кроме того, существуют опасения по поводу новой, более заразной разновидности вируса «Дельта плюс». Однако ограничения могут быть частично смягчены, поскольку малый бизнес испытывает трудности из-за ограничения числа участников личных встреч. Выступая ранее в тот же день в программе радиоканала YTN, он назвал нынешние меры «суровыми и даже чрезмерными» для малого бизнеса. Между тем, с началом сезона отпусков эпидемическая ситуация обостряется из-за активизации перемещений жителей страны по регионам. По данным Центрального штаба чрезвычайных ситуаций, с 26 июля по 1 августа активность передвижений по стране повысилась на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. В столичном регионе данный показатель увеличился на 0,8%, а в остальных регионах на 6,4%. В этих условиях власти призывают соблюдать меры социального дистанцирования. Они рекомендуют по возможности избегать многолюдных мест, а при появлении симптомов заболевания незамедлительно пройти обследование. Правительство надеется на то, что рост поставок вакцин и активизация прививочной кампании помогут переломить ситуацию.