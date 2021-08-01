Глава МИД РК призывает АСЕАН поддержать мирные усилия на Корейском полуострове

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Для достижения прогресса в усилиях по полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе необходимы дипломатия и диалог на основе существующих соглашений между двумя Кореями, а также между Северной Кореей и США. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, выступая на встрече министров иностранных дел «АСЕАН плюс три», которая состоялась 3 августа в формате видеоконференции. Он отметил, что тенденции к установлению мира на Корейском полуострове укрепились после восстановления линий связи между Югом и Севером. Сеул ожидает от стран АСЕАН и других партнёров по диалогу поддержки усилий по улучшению межкорейских отношений,- добавил Чон Ый Ён. Он подчеркнул также необходимость сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и создании устойчивой региональной системы здравоохранения. Глава южнокорейского МИД подтвердил готовность Сеула продолжать участвовать в обсуждениях, направленных на формирование резерва основных медицинских товаров в формате «АСЕАН плюс три», чтобы своевременно справляться с будущими глобальными кризисами в области общественного здравоохранения.