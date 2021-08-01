В РК разрабатывают передовые технологии связи 6G

Photo : YONHAP News

3 августа LG-KAIST 6G, исследовательский центр при Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) продемонстрировал технологию формирования направленного луча в сторону подключенного клиента - Beamforming, который собирает и передаёт волны с низкими потерями в терагерцовом (THz) диапазоне частот для мобильных устройств связи шестого поколения 6G. Терагерцовый диапазон частот - это частотный диапазон в 100 гигагерц (ГГц) и более. Он рассматривается в качестве одного из возможных диапазонов для мобильной связи 6G. Он также может обеспечить более широкую пропускную способность по сравнению с технологиями 5G. В течение последних двух с половиной лет центру LG-KAIST 6G удалось проверить данные технологии даже в диапазоне 27 ГГц. Новые технологии связи 6G, разработанные центром, могут поддерживать расширенную полосу пропускания, которая в 11 раз эффективней 5G. Также были подтверждены возможности повышения эффективности передачи сигнала в 4,2 раза по сравнению с существующей технологией. Доступна регулировка угла луча радиоволн до уровня, на котором можно использовать мобильную связь. Как сообщил глава центра технологий будущего компании LG Electronics Ким Бён Хун, после создания исследовательского центра LG-KAIST 6G в январе 2019 года был разработан ряд основных технологий связи 6G. «Мы обеспечим научно-исследовательский потенциал относительно связи 6G путём сотрудничества с отечественными научно-исследовательскими институтами и компаниями. Среди них Корейский научно-исследовательский институт стандартов и науки (KRISS), Keysight Korea и ряд других» - сказал Ким Бён Хун.